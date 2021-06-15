إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالقدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل آخرون مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص واعتدت على الفلسطينيين الموجودين في باب العامود وباب الساهرة وشارع صلاح الدين في محيط البلدة القديمة ما أدى إلى اصابة 35 منهم بجروح كما اعتقلت 7 شبان على الأقل.

وكانت قوات الاحتلال كثفت ظهر اليوم حواجزها في القدس المحتلة وخاصة في البلدة القديمة وأغلقت جميع المداخل المؤدية إلى باب العامود للتضييق على حركة الفلسطينيين وتوفير الحماية للمستوطنين خلال اقتحامهم المسجد الأقصى وإحياء المدينة.