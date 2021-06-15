إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة احتجاجية 

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة احتجاجية في بلدة الرام شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الغاز السام على عشرات المشاركين في المظاهرة التي خرجت احتجاجا على اقتحامات المستوطنين المتواصلة للبلدة القديمة في القدس المحتلة ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت في وقت سابق اليوم على شبان فلسطينيين خلال وجودهم في منطقة باب العمود أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس المحتلة واعتقلت شابين.