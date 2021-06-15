تنظيم 28 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في حمص

حمص–سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حمص 28 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في المحافظة.

وبين المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لمراسلة سانا أن الضبوط التي تم تنظيمها أمس شملت مستودعاً في حي الميدان لحيازة عفشة خاروف فاسدة ومحلاً في حي عكرمة القديمة للجمع بين نوعين من اللحم الأحمر والأبيض ومحلاً في مدينة الفرقلس لذبح أنثى غنم العواس خارج المسلخ دون أختام ومحلاً في سوق الفيصل للغش بوزن الفروج.

وأشار اليوسف إلى أن الضبوط شملت أيضاً محلات في قرى خربة التين وتلشنان والمزينة وحي البغطاسية لحيازة وعرض وبيع مواد مجهولة المصدر ومنشأة لصناعة الكورن فليكس في المدينة الصناعية بحسياء لحيازة واستخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية ووضع لصاقة قابلة للإزالة على منتجها تحمل تاريخ إنتاج وانتهاء إضافة إلى محل في حي المخيم بمخالفة حيازة وعرض وبيع مادة دبس رمان لا تحمل أي بيانات ومخابز تموينية في مدينة الفرقلس وقرية الشتاية لإنتاج وتعبئة الخبز التمويني بوزن ناقص.

صبا خيربك