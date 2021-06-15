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الخارجية: سورية تدين التدخل الأمريكي والغربي السافر في شؤون نيكاراغوا الداخلية

2021-06-15

دمشق-سانا

أدانت سورية التدخل الأمريكي والغربي السافر في الشؤون الداخلية لنيكاراغوا مؤكدة تضامنها الكامل مع شعب وحكومة نيكاراغوا في مواجهة العقوبات الأمريكية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: إن الجمهورية العربية السورية تدين التدخل الأمريكي والغربي السافر في الشؤون الداخلية لجمهورية نيكاراغوا بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها.

وأضاف المصدر.. إن الجمهورية العربية السورية تؤكد التضامن الكامل مع شعب وحكومة نيكاراغوا وقيادة الرئيس دانييل أورتيغا في مواجهة العقوبات الأمريكية والتدخل الغربي كما تجدد الدعوة إلى نبذ جميع الممارسات احادية الجانب والتي تتعارض مع القانون الدولي.

وكانت الولايات المتحدة فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على عدد من المسؤولين في نيكاراغوا في إطار الضغوط التي تمارسها واشنطن لفرض سياساتها على الدول الأخرى.

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