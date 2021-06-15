مشروعات لتعبيد وصيانة الطرق والصرف الصحي في عدد من مناطق السويداء

السويداء-سانا

أنهى مجلس بلدية المنيذرة بالسويداء تنفيذ أعمال تعبيد وتزفيت طرق في قرية عيون التابعة للمجلس بموجب عقد مع مديرية الخدمات الفنية.

وأشار رئيس مجلس بلدية المنيذرة زياد أبو دقة في تصريح لمراسل سانا إلى أن أعمال التعبيد شملت طرقا بحاجة للتخديم وبناء على أولوية موضوعة لهذا الغرض لافتا إلى أن المجلس أيضاً أنهى الدراسة اللازمة لمشروع للصرف الصحي بغية تنفيذه في قرية المنيذرة بالفترة القادمة.

من جهة ثانية بدأ مجلس بلدية بكا بريف السويداء بأعمال مشروع خط صرف صحي رئيسي يخدم البلدة القديمة وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين الواقع الخدمي فيها.

وبين رئيس مجلس بلدية بكا علاء مراد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المشروع يكتسب أهمية لتخديم البلدة القديمة وتبلغ مدة تنفيذه 100 يوم وهو يضاف لعدد من مشروعات الصرف المربوطة مع الخط الرئيسي والتي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية.

وفي بلدة ملح أنهى مجلس البلدة المرحلة الأولى لأعمال مشروع خطوط صرف صحي يخدم العديد من منازل المواطنين.

وذكر رئيس مجلس بلدة ملح حمود بلان في تصريح مماثل أن المرحلة الأولى تم تنفيذها وسط البلدة على أن تتبعها مرحلتان جديدتان من خطوط الصرف خلال الفترة القادمة.

وفي سياق متصل أجرت مديرية الخدمات الفنية أعمال صيانة طريق قرية حبران الرئيسي بريف السويداء الجنوبي بموجب عقد بين الأمانة العامة للمحافظة ومديرية الخدمات الفنية وفقاً لرئيس بلدية حبران حكمت العنداري.