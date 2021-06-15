سلطات أردوغان تعتقل العشرات بذريعة تورطهم بمحاولة الانقلاب

أنقرة-سانا

اعتقلت قوات النظام التركي 44 شخصاً أغلبيتهم من العسكريين بذريعة صلتهم بمنظمة فتح الله غولن الذي يتهمه النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التى شهدتها تركيا عام 2016.

وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي اليوم أن الادعاء العام في العاصمة أنقرة أصدر مذكرات اعتقال بحق 33 شخصاً من القيادة العامة للدرك منهم ما يزالون في الخدمة الفعلية إضافة إلى متقاعدين ومفصولين حيث اعتقل 27 منهم في إطار عمليات دهم واعتقال نفذت في 14 محافظة تركية ولا تزال الملاحقات متواصلة.

كما أصدرت سلطات النظام مذكرات اعتقال بحق 20 شخصاً بالذريعة نفسها واعتقلت 17 منهم في العاصمة أنقرة.

وكانت قوات النظام التركي اعتقلت أمس 47 ضابط شرطة بالتهمة نفسها.

وقال مصطفى ينر أوغلو نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم في تركيا أمس الأول إن الحملات القمعية التي أطلقها نظام أردوغان عقب محاولة الانقلاب حولت حياة الأتراك إلى “جحيم”.