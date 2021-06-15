ريابكوف يعلن استعداد روسيا لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة

موسكو–سانا

أعلن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي استعداد بلاده لتنفيذ عملية تبادل سجناء مع الولايات المتحدة من دون أن تشمل المواطن الأمريكي الموقوف بتهم التجسس ضد روسيا بول ويلان.

وقال ريابكوف في حديث لصحيفة إزفيستيا: “يمكننا حل قضية مواطنينا المسجونين في الولايات المتحدة بتحرك واحد.. في حال موافقة الأمريكيين على تطبيق آلية معاهدة مجلس أوروبا حول تسليم الأشخاص المدانين سنكون على استعداد لنقل مواطني الطرف الأمريكي إليه في خطوة مقابلة”.

وأوضح ريابكوف أنه خلال المراحل السابقة جرت بعض المناقشات حول الأشخاص الذين يمكن أن نسلمهم في هذا السياق لكن القوائم والسجلات والتعليقات التي جاءت من طرفنا لم تشمل بول ويلان والآن هذه القضية غير واردة ولا يتم النظر فيها ضمن هذا السياق.

وأوقفت السلطات الروسية ويلان الذي يحمل الجنسيات الأمريكية والكندية والإيرلندية والبريطانية في عام 2018 وتمت لاحقا إدانته من قبل القضاء بتهم التجسس مع إصدار حكم بسجنه مدة 16 عاما.