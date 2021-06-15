تعادل سلبي بين إسبانيا والسويد في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم

مدريد-سانا

تعادل المنتخب الإسباني مع نظيره السويدي دون أهداف ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ولم ينجح أي من اللاعبين في هز الشباك خلال المباراة التي استضافها ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية لتنتهي مثلما بدأت من دون أهداف.

وسيطر المنتخب الإسباني على مجريات اللقاء وتناوب لاعبوه على إهدار الفرص التي كان أخطرها انفراد ألفارو موراتا بالحارس السويدي في الدقيقة الثامنة والثلاثين.

وبهذا التعادل رفع المنتخبان رصيدهما إلى نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف المنتخب السلوفاكي الذي يتصدر المجموعة الخامسة بثلاث نقاط بعد فوزه في وقت سابق اليوم على نظيره البولندي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاماً كاملاً بسبب كورونا في الفترة بين الحادي عشر من الشهر الجاري والحادي عشر الشهر المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالاً بالذكرى الستين لانطلاقها وهي مدن أمستردام وباكو وإشبيلية وبوخارست وبودابست وكوبنهاغن وغلاسكو ولندن وميونخ وروما وبطرسبورغ.