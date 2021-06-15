الوفيات بفيروس كورونا في ألمانيا تقارب التسعين ألف حالة

عواصم-سانا

سجلت ألمانيا 652 إصابة و93 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب أحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الصادرة اليوم فإن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى ثلاثة ملايين و716170 فيما بلغ إجمالي الوفيات 89937 حالة.

بدورها سجلت المكسيك 1175 إصابة و39 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و455351 والوفيات 230187 حالة.

وفي الصين قالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم إن بر الصين الرئيسي سجل 20 إصابة جديدة بالفيروس بينها اثنتان محليتان ليصل إجمالي الإصابات إلى 91471 إصابة في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً 4636 حالة.