الصين: حلف الأطلسي يصعد التوتر ويسعى إلى خلق مواجهات مفتعلة

بكين-سانا

أكدت الصين أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يصعد حالة التوتر ويسعى إلى خلق مواجهات مفتعلة عبر المبالغة بـ “نظرية التهديد الصيني”.

ودعت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية الحلف إلى “النظر إلى نمو الصين بعقلانية والتوقف عن المبالغة بنظرية التهديد الصيني بأشكال مختلفة وعدم استخدام المصالح المشروعة للصين وحقوقها القانونية كذرائع لتصعيد الموقف”.

ويأتي هذا الموقف غداة إعراب قادة دول الحلف في قمة ببروكسل عن “قلقهم” حيال ما سموه “الطموحات الصينية التي تشكل تحديات لأسس النظام الدولي”.

وأوضحت البعثة الصينية أن اتهامات حلف الأطلسي “افتراء على التطور السلمي الذي أحرزته الصين وسوء تقدير للوضع الدولي واستمرار لعقلية الحرب الباردة”.