تجدد الاعتصامات وقطع الطرقات في بعض المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

تجددت الاعتصامات وقطع الطرقات في بعض المناطق اللبنانية اليوم ولا سيما في صيدا وطرابلس احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن محتجين قطعوا الطريق عند ساحة تقاطع إيليا في صيدا جنوب لبنان بالإطارات المشتعلة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية بينما أغلق محتجون آخرون طريق تعلبايا سعد نايل في زحلة البقاعية بالإطارات المشتعلة والعوائق والحجارة.

وفي طرابلس شمال لبنان قطع محتجون آخرون مسارب مستديرة المرج بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات والحجارة وطالبوا بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في حين نظمت مجموعة آخرى من المحتجين مظاهرات جابت شوارع المدينة للتعبير عن غضبهم لما آلت إليه الأمور والأوضاع الاقتصادية المتردية وسط إجراءات أمنية مشددة حيث قطعوا مسلكي طريق الروكسي /ساحة عبد الحميد كرامي.

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية منذ الـ17 من تشرين الأول 2019 مظاهرات واعتصامات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد في البلاد.