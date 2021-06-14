انتخاب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة مقرراً للجنة تصفية الاستعمار

نيويورك-سانا

انتخبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بالتزكية مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ مقرراً لها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة المعروفة أيضاً باسم لجنة تصفية الاستعمار صباح اليوم.

وعبر صباغ في كلمة أمام اللجنة بعد انتخابه عن الشكر والتقدير على الثقة الممنوحة من أعضاء اللجنة مؤكداً دعم سورية لجهود لجنة تصفية الاستعمار للعمل على ضمان تمتع الشعوب بحقها في الاستقلال وتقرير المصير.

يشار إلى أن اللجنة تم إنشاؤها بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 27 من تشرين الثاني عام 1961 وتتولى النظر وتقديم المقترحات والتوصيات المرتبطة بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.