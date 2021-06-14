استشهاد طفلين وإصابة 3 فتيات جراء انفجار لغم زرعه مسلحو ميليشيا (قسد) في المالكية

الحسكة-سانا

استشهد طفلان وأصيبت ثلاث فتيات بجروح بليغة إثر انفجار لغم أرضي كان مسلحو ميليشيا “قسد” زرعوه في وقت سابق أثناء قيامهم بتحصين مواقعهم ومقارهم في منطقة المالكية بريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية من ريف المالكية لمراسلة “سانا” أن الأهالي قاموا بإسعاف الجرحى إلى مشافي المالكية والقامشلي وأن الفتيات الجريحات أدخلن قسم العناية المشددة وحالتهن خطرة.

وفي تصريح لمراسلة “سانا” بين اختصاصي الجراحة العصبية خلف فتاح أن الفتيات الثلاث بحالة حرجة حيث تراوحت الإصابة بين كدمات بليغة وشظايا في الدماغ وكسور في الجبهة.

وأقدم مسلحو ميليشيا “قسد” في أوقات سابقة على زرع مئات الألغام بأماكن مختلفة في محيط مقراتهم ومواقعهم في إطار تحصين هذه المواقع بعد تصاعد العمليات التي تستهدفهم في الأشهر الأخيرة والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات منهم في الجزيرة السورية.