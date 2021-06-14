لجنة الصداقة السورية الكورية الديمقراطية في مجلس الشعب تبحث مع السفير الكوري سبل تطوير العلاقات البرلمانية

دمشق-سانا

بحث رئيس وأعضاء لجنة الصداقة السورية الكورية الديمقراطية في مجلس الشعب اليوم مع سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بدمشق مونغ جونغ نام سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين.

وخلال اللقاء أكد السفير جونغ نام تميز ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين ودعم بلاده المطلق والثابت للشعب السوري في مواجهة الإرهاب في سبيل حماية سيادة سورية وأمنها ووحدة أراضيها مبيناً أن النجاح الكبير المتمثل بإنجاز الاستحقاق الدستوري وفوز الدكتور بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية يعكس انتصار إرادة الشعب السوري ووعيه وصموده.

من جهته أشار رئيس اللجنة خالد شبيب إلى أن العلاقات التي تربط سورية وكوريا الديمقراطية تمتد لسنين طويلة مثمناً مواقف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في دعم سورية والوقوف إلى جانبها وداعياً إلى تكثيف الزيارات البرلمانية بين البلدين لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون وتبادل الخبرات في المجالات كافة.

كما أكد عدد من أعضاء اللجنة أهمية تعزيز التنسيق البرلماني بين سورية وجمهورية كوريا الديمقراطية في كل المحافل الدولية مع برلمانات الدول الصديقة في جميع المجالات.

وسيم العدوي