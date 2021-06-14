تنظيم 16 ضبطاً تموينياً بدرعا

درعا-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا خلال اليوم وأمس 16 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات التجارية المخالفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا المهندس حميدي الخليل في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط طالت مستثمر مخبز موثبين بمخالفة التوقف عن العمل دون إعلام المديرية وصاحبي مخبزي التمر بجاسم والزيتاوي بالنعيمة بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز وصاحب مخبز الفراس في صيدا بمخالفة الاخلال بمواعيد العمل وصاحب محل سمانة في حي الكاشف بمخالفة وجود حشرات سوس بمادة الدقيق الأبيض وتم إغلاق المحل إدارياً لمدة أسبوع.

وأشار الخليل إلى أن الضبوط شملت أيضاً صاحب مطعم شاورما في حي شمال الخط بدرعا بمخالفة وجود نتر الفروج وتم إغلاق المطعم إدارياً لمدة أسبوع وصاحب محل قصابة في حي الكاشف بمخالفة عدم وجود ختم وسيتم إغلاق المحل إدارياً ومعتمد خبز في جباب بمخالفة الامتناع عن البيع إضافة إلى خمسة ضبوط بحق فعاليات تجارية بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية وضبط بحق صاحب محل بمخالفة عدم وضع لوحة تبين حق المستهلك بالإعادة والتبديل وآخر بمخالفة عدم التسجيل بالسجل التجاري.