ضبط لحوم فاسدة في محلين لبيع الفروج بدمشق

دمشق-سانا

ضبطت مديرية الشؤون الصحية في دمشق لحوماً مجهولة المصدر مفرومة وغير صالحة للاستهلاك البشري في محلين لبيع الفروج بعين الكرش وبستان الدور.

مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور شادي خلوف أوضح في تصريح لمندوب سانا اليوم أن دوريات الرقابة الصحية ضبطت 68 كيلو غرام من اللحوم الفاسدة منها 39 كيلو غرام لحم مفروم مجهول المصدر وجلد ونتر فروج فاسد و29 علبة مايونيز منتهية الصلاحية في محل لبيع الفروج الحي بمنطقة بستان الدور و19 كيلو غرام من اللحم المفروم مسبقاً مجهول المصدر و10 كيلو غرامات جلد الفروج المجمد وكمية من خل التفاح موضوعة ضمن براميل ملونة في محل لبيع الفروج الحي بمنطقة عين الكرش.

ولفت خلوف إلى إتلاف الكميات المصادرة أصولاً وإصدار قرار بإغلاق المحلين لمدة غير محددة مؤكداً أن دوريات الرقابة الصحية تكثف وجودها اليومي في جميع الأسواق وأماكن بيع المواد الغذائية وتتشدد بتطبيق الإجراءات بحق أصحاب المحال المخالفة للشروط الصحية.

فراس صافي