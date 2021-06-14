وفاة رب أكبر أسرة في العالم

نيودلهي-سانا

توفي الهندي زيونا شانا الأب لأكبر عائلة في العالم عن عمر يناهز 76 عاماً بعد أن أنجب 94 ابناً وابنة من 39 زوجة جميعهم يعيشون معاً تحت سقف واحد.

ونقلت رويترز عن زورامتانغا المسؤول المحلي في ولاية ميزورام قوله: إن “شانا المقيم في قرية بكتاونج النائية بمدينة تلنجنوام الهندية أصيب بوعكة صحية قبل أيام جعلته غير قادر على تناول الطعام نقل على إثرها إلى المستشفى وتوفي أمس الأحد متأثراً بإصابته”.

ويبلغ العدد الإجمالي لأفراد أسرة تشانا 181 شخصاً وهي الأسرة الأكبر على مستوى العالم وفقاً لوسائل إعلام هندية وتعيش العائلة الضخمة في منزل مكون من أربعة طوابق فيه مئة غرفة وتعيش زوجاته معاً في قاعة نوم كبيرة أو عنبر بالقرب من غرفة نوم تشانا الخاصة.

وأشارت عدة تقارير إخبارية محلية إليه بوصفه حاملاً “الرقم القياسي العالمي” لأكبر عائلة في العالم وظهرت العائلة مرتين في برنامج تلفزيوني شهير عنوانه “صدق أو لا تصدق”.