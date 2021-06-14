ياغي: أغلب المؤسسات الحكومية في مدينة داريا بريف دمشق جاهزة

ريف دمشق-سانا

أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن أغلب المؤسسات الحكومية في مدينة داريا بريف دمشق باتت جاهزة وتؤدي عملها بشكل مقبول بعد إعادة تأهيلها من الأضرار التي لحقت بها من جراء الإرهاب.

وفي تصريح صحفي عقب تفقده مبنى مديرية المالية المؤقت ومباني المصالح العقارية والمحكمة ومركز الإطفاء في المدينة أشار الوزير ياغي إلى أن التعاون المجتمعي والأهلي الكبير أسهم بعودة الكثير من المرافق العامة والخدمات في المدينة وخاصة المدارس والمركز الصحي ومقسم الهاتف والمخبز الآلي والمحكمة ومجلس المدينة ومديرية المنطقة والمصالح العقارية.

ولفت ياغي إلى أن مبنى مديرية المالية المؤقت أصبح جاهزاً للخدمة تقريباً وسيتم دعمه بالكوادر والمعدات اللازمة والبدء في إعادة تأهيل وصيانة بناء مديرية المالية القديم بعد تقديم الدراسة الإنشائية اللازمة.

بدوره محافظ ريف دمشق معتز أبو النصر جمران أكد أهمية بذل المزيد من الجهود والتعاون على أرض الواقع بين الفعاليات الاقتصادية والمحافظة والأهالي لعودة المزيد من المرافق العامة والخدمات لأهالي داريا.

إلى ذلك اطلع وزير المالية ومحافظ ريف دمشق على سير العمل في مديرية مالية قطنا ووجه بتأمين الحواسيب وكل مستلزمات العمل لتقديم الخدمات بالشكل الأمثل وخاصة مصادر الطاقة الكهربائية البديلة بأسرع وقت ممكن للحفاظ على استمرار العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.

واستمع الوزير لمطالب وملاحظات المراجعين ووجه بمعالجتها مشدداً على أهمية التعاون الكامل مع المكلفين لضمان جودة الخدمات المقدمة.

وسيم العدوي