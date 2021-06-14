يوم غضب فلسطيني غداً رفضاً لاقتحامات المستوطنين المتواصلة للأقصى

القدس المحتلة–سانا

دعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى يوم غضب غداً رفضاً لاقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية أكدت القوى في بيان أن غداً سيكون يوم غضب في الأراضي الفلسطينية تنديداً ورفضاً لممارسات الاحتلال ومستوطنيه ومحاولاته تهويد القدس المحتلة بما فيها الأقصى.

وطالبت القوى الشعب الفلسطيني بالتوجه من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى القدس وساحات المسجد الأقصى نصرة لأبنائها ومواجهة انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه وإفشال مخططاته الاستعمارية.

وتأتي الدعوة ليوم الغضب رداً على إعلان المستوطنين عزمهم اقتحام الأقصى بالآلاف غداً بحماية قوات الاحتلال ضمن محاولاته المتواصلة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.