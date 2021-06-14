انتهاء المرحلة الثانية لأعمال تعبيد طرق المنطقة الحرفية للمواد الاسمنتية في رساس بالسويداء

السويداء-سانا

أنهت مديرية الخدمات الفنية بالسويداء المرحلة الثانية لأعمال تعبيد وتزفيت طرق المنطقة الحرفية للمواد الاسمنتية في قرية رساس بريف السويداء الجنوبي.

وذكر رئيس مجلس بلدية رساس هيثم حمزة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المرحلة الثانية تضمنت تعبيد وتزفيت طرقات بالمنطقة بطول 570 متراً وهي تضاف للمرحلة الأولى التي تم إنجازها العام الماضي بطول 500 متر بموجب عقد بالأمانة مع مديرية الخدمات الفنية.

ولفت حمزة إلى أن تعبيد الطرقات يأتي استكمالاً لأعمال البنى التحتية للمنطقة المتواصل العمل عليها بالفترة القادمة والتي تضمنت بالمرحلة الماضية تنفيذ أعمال شبكة الكهرباء مبيناً أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة للبدء بأعمال شبكات المياه والهاتف.

وتقع المنطقة الحرفية للمواد الاسمنتية في قرية رساس على مساحة 100 دونم ويبلغ عدد المقاسم فيها 50 مقسماً.