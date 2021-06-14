21 فرصة استثمارية في درعا والجهات المعنية تقدم تسهيلات في مجال دراسة الجدوى وتخصيص عقارات

درعا-سانا

تعرض محافظة درعا 21 فرصة استثمارية للراغبين في اقامة منشآت استثمارية على أرض المحافظة وسط تسهيلات في مجال دراسة الجدوى وتخصيص عقارات من أملاك الدولة لإقامة المنشآت عليها.

مدير فرع هيئة الاستثمار السورية بدرعا المهندس قاسم الزنيقة ذكر بتصريح لمراسل سانا اليوم أن المحافظة تمنح للمستثمرين مزايا كثيرة وتقدم للمستثمر دراسة للجدوى تبين من خلالها عامل الربح واسترداد رأس المال كما تخصص للراغبين في حال عدم توافر الأرض اللازمة للإشادة قطعة أرض من املاك الدولة تكون قريبة من مواقع الانتاج وتوفر كل مقومات نجاح المشروع.

وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد رقم 18 الصادر في العام الحالي أعطى مزايا كثيرة للمستثمرين وخاصة في مجال الزراعة حيث يعفي المستثمرين في مجال الزراعة من الضريبة طيلة فترة تشغيل المنشاة بنسبة مئة بالمئة وتخفيض ضريبي بمقدار 75 بالمئة لمدة عشر سنوات للمشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية إضافة إلى مزايا تتعلق بإلغاء القوانين القديمة وإقرار إجراءات تهدف بمجملها إلى تهيئة بيئة استثمارية بمواصفات عالية.

وأوضح المهندس الزنيقة أن الفرص الاستثمارية تتوزع على انشاء محطة توليد ريحية باستطاعة 50 ميغا واط على العقار 1636 في بلدة غباغب بريف درعا الشمالي ومعامل لتصنيع نواتج عصر الزيتون البيرين وتصنيع السماد العضوي من مخلفات الدواجن لاستخدامه في الاغراض الزراعية ومنشأة لتصنيع الكبريت الزراعي ولتصنيع الحليب المجفف ومشتقات الألبان وعصائر البندورة والفواكه والرمان ولتعبئة زيت الزيتون بعبوات تصديرية مختلفة الأحجام ولتكسير الحجر البازلتي لاستخدامه في اعادة الاعمار ولتصنيع اللواقط الشمسية الكهروضوئية ولتعبئة أسطوانات الأكسجين وطحن وتعبئة الملح الميودن.

وأضاف إن لدى محافظة درعا فرصا استثمارية في مجال إنشاء وحدات تبريد بسعات مختلفة ومعملا لتجميع وإعادة تأهيل البطاريات المستعملة وإنتاج المحارم الورقية ومستوعبات الكونسروة من التنك والزجاج والبلاستيك ومعملا لعزل ونسيج الصوف ولتصنيع الاعلاف الجاهزة وإنتاج الفحم الصناعي والصابون الشعبي وانتاج البرغل ومشتقاته والسماد الذواب.

وأكد مدير فرع هيئة الاستثمار ان كل مقومات نجاح المشاريع متوافرة وخاصة في مجال توفر المواد الأولية واليد العاملة فضلا عن الحاجة الفعلية للمشروع على مستوى المحافظة بما ينعكس إيجابا على موضوع التسويق.

وأضاف إن محافظة درعا ضمن إطار دعم المشاريع الزراعية أنشات منطقة للصناعات الزراعية في مدينة ازرع لإقامة كل الصناعات التي تستخدم مواد الانتاج الزراعي وبالتالي تامين مكان مناسب يتمتع بالقرب من مواقع الإنتاج فضلاً عن المزايا الاخرى التي تسهم في نجاح المشروع.

قاسم المقداد