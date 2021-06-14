التربية تحدد خارطة توزع كتب السلسلة الوطنية لمناهج اللغتين الإنكليزية والفرنسية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية اليوم قراراً تضمن توزع كتب السلسلة الوطنية لمناهج اللغتين الإنكليزية والفرنسية لكل الصفوف بشكل تجريبي وكتب المنهاج الجديد لمادة التربية الوطنية لصفوف التاسع والثاني الثانوي والثالث الثانوي العام والتربية الإسلامية للصف الثالث الثانوي المهني للعام الدراسي القادم.

وذكرت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه أن توزيع المنهاج التجريبي الجديد للصفوف من (الأول إلى الثامن) للغة الإنكليزية وللصفين (السابع والثامن) للغة الفرنسية في محافظات دمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية ودرعا والسويداء وحلب مركز المدينة وبعض مناطق ريف دمشق فيما يدرس المنهاج القديم لذات الصفوف في محافظات إدلب والرقة ودير الزور والحسكة والقنيطرة وبعض مناطق ريفي دمشق وحلب.

وللصف التاسع الأساسي يدرس المنهاج التجريبي وفقاً للقرار في محافظات دمشق وريفها وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية ودرعا والسويداء وحلب والقنيطرة أما القديم فيبقى في محافظات إدلب والرقة ودير الزور والحسكة.

ويدرس المنهاج التجريبي للصف الأول الثانوي العام للغة الإنكليزية في محافظات دمشق وريفها وطرطوس واللاذقية وحلب فيما تبقى محافظات إدلب والرقة ودير الزور والحسكة والقنيطرة وحماة ودرعا وحمص والسويداء على المنهاج القديم وللغة الفرنسية يدرس المنهاج التجريبي في صفوف دمشق وريفها واللاذقية وحلب والمنهاج القديم في إدلب والرقة ودير الزور والحسكة والقنيطرة وحماة ودرعا وحمص والسويداء وطرطوس.

وبالنسبة للصف الثاني الثانوي أوضحت الوزارة أن المنهاج التجريبي يدرس فقط في محافظتي دمشق وريفها وباقي المحافظات على المنهاج القديم وللصف الثالث الثانوي يدرس التجريبي للغتين في محافظات دمشق وريفها وحلب وطرطوس واللاذقية وتبقى محافظات ادلب والرقة ودير الزور والحسكة والقنيطرة ودرعا وحمص والسويداء وحماة على المنهاج القديم.

وبخصوص كتاب التربية الوطنية للصف التاسع الأساسي يدرس المنهاج القديم حسب قرار الوزارة في محافظتي إدلب ودير الزور فيما يدرس المنهاج الجديد في محافظات دمشق وريفها وحمص وطرطوس واللاذقية والسويداء وحماة والقنيطرة ودرعا وحلب والرقة والحسكة وكتاب التربية الوطنية للثاني والثالث الثانوي العام يدرس المنهاج القديم في محافظات إدلب والرقة ودير الزور والحسكة والقنيطرة ودرعا والجديد في محافظات دمشق وريفها وحمص وطرطوس واللاذقية والسويداء وحماة وحلب.

ووفقاً للقرار يدرس المنهاج الجديد من كتاب التربية الإسلامية للصف الثالث الثانوي المهني في محافظات دمشق وريفها وحلب فيما يدرس المنهاج القديم في محافظات إدلب ودير الزور والحسكة والقنيطرة ودرعا وحمص وطرطوس واللاذقية والسويداء وحماة.

رحاب علي