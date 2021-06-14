إصابة مدني وعدد من مرتزقة الاحتلال التركي بانفجار عبوة ناسفة بمدينة الباب في ريف حلب

حلب-سانا

أصيب مدني وعدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية بانفجار عبوة ناسفة وسط مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وذكرت مصادر محلية من المدينة لـ سانا أن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة مركونة قرب جامع الاحسان انفجرت وسط مدينة الباب ما أدى إلى إصابة مدني وعدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية ووقوع أضرار مادية في المكان.

وتنتشر في المناطق التي تسيطر عليها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين حيث سبق أن شهدت مدينة الباب عدة انفجارات بسيارات ودراجات مفخخة على مدى الأشهر الأخيرة.