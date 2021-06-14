الروبل الروسي يرتفع أمام الدولار واليورو وسط صعود أسعار النفط

موسكو-سانا

أظهرت بيانات بورصة موسكو اليوم ارتفاعاً في سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو وسط ارتفاع أسعار النفط.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن سعر صرف الدولار الأمريكي لحسابات غد انخفض بواقع 5 كوبيكات ليصل إلى 08ر72 روبلاً في حين تراجع صرف العملة الأوروبية اليورو بواقع 12 كوبيكا إلى 2ر87 روبلاً.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر آب بنسبة 41ر0 بالمئة لتصل إلى 99ر72 دولارا للبرميل.

وقبل أيام أعلنت وزارة المالية الروسية أنها ستغير هيكل صندوق الرفاه الوطني في غضون شهر حيث ستقوم بالاستغناء عن الدولار واستعاضة العملة الأمريكية بالذهب وعملات أخرى.