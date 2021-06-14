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فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من ثلاثة ملايين و817 ألف شخص حول العالم

2021-06-14

عواصم -سانا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من ثلاثة ملايين و817 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 176649066 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 3817832 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 160672245 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 615056 حالة وفاة من أصل 34320559 إصابة تليها الهند مع تسجيل  374226 حالة وفاة من أصل 29506328 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 487401 حالة وفاة من أصل 17412766 إصابة.

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