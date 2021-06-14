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إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال واعتقال تسعة آخرين في الضفة الغربية

2021-06-14

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان اثنان اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتقالهما في قرية الجفتلك شمال أريحا بالضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس الجفتلك أحمد غوانمة لوكالة “وفا” إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شقيقين خلال مداهمة منزلهما في القرية لاعتقالهما ما أدى إلى إصابتهما بجروح اصابة أحدهما خطيرة.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين لتهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم تسعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أولا وقرية دير العسل في الخليل وبلدتي جبع ويعبد في جنين ومنطقة واد أبو فريحة في بيت ساحور شرق بيت لحم ودهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت تسعة منهم.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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