14 حزيران 1962 -تأسيس المنظمة الأوروبية لأبحاث الفضاء

دمشق-سانا

1800 /مقتل القائد العسكري الفرنسي الجنرال كليبر في حديقة قصره بالقاهرة على يد الطالب السوري سليمان الحلبي.

1830 /القوات الفرنسية تنزل بميناء سيدي فرج لاحتلال الجزائر.

1900 / هاواي تصبح جزءاً من الولايات المتحدة.

1934 / عقد أول لقاء بين الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر والفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني وهو ما فتح الباب أمام تحالف استراتيجي بين البلدين فيما عرف باسم محور برلين-روما الذي خاض الحرب العالمية الثانية.

1941/ الحرب العالمية الثانية.. القوات الألمانية تحتل باريس وتبدأ هجوما على خط ماجينو.

1952 / تدشين أول غواصة نووية.

1962 / تأسيس المنظمة الأوروبية لأبحاث الفضاء.

1982 / نهاية الحرب بين إنكلترا والأرجنتين حول جزر فوكلاند.

2013 / فيضان يضرب ولاية أوتاراخند في الهند ويؤءدي إلى مقتل 5700 شخص وفقدان أكثر من 20000 آخرين.

من مواليد هذا اليوم

1868 / كارل لاندشتاينر طبيب وعالم نمساوي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1930/.

1899 / ياسوناري كواباتا روائي ياباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام /1968/.

من وفيات هذا اليوم

1837 / جاكومو ليوباردي شاعر إيطالي.

2007 / كورت فالدهايم رئيس النمسا التاسع وأمين عام الأمم المتحدة الرابع.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للتبرع بالدم.

عيد العلم في الولايات المتحدة.