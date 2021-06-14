14 حزيران 1962 -تأسيس المنظمة الأوروبية لأبحاث الفضاء

دمشق-سانا
1800 /مقتل القائد العسكري الفرنسي الجنرال كليبر في حديقة قصره بالقاهرة على يد الطالب السوري سليمان الحلبي.
1830 /القوات الفرنسية تنزل بميناء سيدي فرج لاحتلال الجزائر.
1900 / هاواي تصبح جزءاً من الولايات المتحدة.
1934 / عقد أول لقاء بين الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر والفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني وهو ما فتح الباب أمام تحالف استراتيجي بين البلدين فيما عرف باسم محور برلين-روما الذي خاض الحرب العالمية الثانية.
1941/ الحرب العالمية الثانية.. القوات الألمانية تحتل باريس وتبدأ هجوما على خط ماجينو.
1952 / تدشين أول غواصة نووية.
1962 / تأسيس المنظمة الأوروبية لأبحاث الفضاء.
1982 / نهاية الحرب بين إنكلترا والأرجنتين حول جزر فوكلاند.
2013 / فيضان يضرب ولاية أوتاراخند في الهند ويؤءدي إلى مقتل 5700 شخص وفقدان أكثر من 20000 آخرين.
من مواليد هذا اليوم
1868 / كارل لاندشتاينر طبيب وعالم نمساوي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1930/.
1899 / ياسوناري كواباتا روائي ياباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام /1968/.
من وفيات هذا اليوم
1837 / جاكومو ليوباردي شاعر إيطالي.
2007 / كورت فالدهايم رئيس النمسا التاسع وأمين عام الأمم المتحدة الرابع.
أعياد ومناسبات
اليوم العالمي للتبرع بالدم.
عيد العلم في الولايات المتحدة.