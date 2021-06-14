فقرات فنية متنوعة في يوم ثقافي لمجلس محافظة السويداء

السويداء-سانا

فقرات ثقافية وفنية متنوعة ضمتها احتفالية اليوم الثقافي التي نظمها مجلس محافظة السويداء على مسرح قصر الثقافة بالمدينة مساء اليوم.

وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت بالتعاون مع الفعاليات الثقافية بالمحافظة تقديم قصائد شعرية وطنية للشاعر باسم عمرو وأغان وطنية لكورال فرع منظمة طلائع البعث بالسويداء منها تعلى وتتعمر يا دار وموطني وأغان طربية من أيام الزمن الجميل منها يلي هواك شاغل بالي لأسمهان ولسه فاكر لأم كلثوم.

كما قدمت الطالبة كاترين العربيد قصيدة نثرية بعنوان نهاية المطاف وأدى الطالب وليد ناصر الدين من فرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة أغنية من تأليفه وألحانه .

كما شملت الفعاليات مسابقة ثقافية بين فريق من أعضاء مجلس المحافظة وآخر من الجمهور بأسئلة ثقافية متنوعة.

رئيس مجلس محافظة السويداء رسمي العيسمي أشار إلى أن الاحتفالية تتزامن مع نصر كبير حققه السوريون بإنجاز الاستحقاق الرئاسي وفوز الدكتور بشار الأسد في الانتخابات مشيراً إلى دور الثقافة في ارتقاء الشعوب لأنها الحاجة العليا في المجتمع فضلاً عن امتلاك سورية إرثاً حضارياً مليئاً بالقيم والفن والجمال .

ديار نصر