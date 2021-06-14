جهانغيري: التجارة الحرة مع الدول الجارة تدعم التنمية في البلاد

طهران-سانا

اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري أن التجارة الحرة مع الدول الجارة تدعم التنمية في البلاد في مجالات الاقتصاد والصناعة والزراعة.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن جهانغيري في تصريح له اليوم خلال اجتماع عقد لدراسة أحدث أوضاع العلاقات بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي قوله إن اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد السبيل لنمو الاقتصاد والصناعة والزراعة في البلاد كما تضع سوقا كبيرة تحت تصرف السلع الإنتاجية الإيرانية.

ودعا جهانغيري إلى توفير الأرضيات اللازمة لإزالة العقبات ووضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتحديد جدول زمني ومتابعته من أجل الإسراع في إعداد الاتفاقية بصورة نهائية والموافقة عليها.