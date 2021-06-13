إغلاق محل مخالف لبيع اللحوم الحمراء بدرعا

درعا-سانا

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا محلاً لبيع اللحوم الحمراء في مدينة درعا لعدم وجود أختام على الذبائح.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس حميدي الخليل لمراسل سانا اليوم أن المديرية ضبطت محلاً يبيع اللحوم بدون ختم على الذبائح حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف أصولاً كما أغلق المحل إدارياً لمدة 3 أيام عملاً بأحكام المرسوم رقم 8 لعام 2021.

وضبطت المديرية أمس معملاً للحلويات يستخدم ملونات صناعية كما أغلقت معملاً لإنتاج الراحة لمدة سبعة أيام لضبط حشرات مع مادة السمسم المعد لصناعة الراحة.