مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بمدينة كليفلاند الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون جراء إطلاق نار وقع أمس في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

ونقلت شبكة “إن بي سي” الأمريكية عن مصدر في الشرطة قوله إن “إطلاق النار وقع في الشارع السادس بمنطقة أوستن في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح” دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل حول الحادثة.

ورجح محققون أن يكون إطلاق النار ناجماً عن خلاف بين أشخاص.

وكان 13 شخصاً على الأقل أصيبوا أمس في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة حيازة سلاح ناري برعاية القانون كإحدى مفرزات الليبرالية الحديثة التي تعطي الفرد حرية منفلتة من أي ضوابط والتي تهدد المجتمع الأمريكي والأسرة ولا سيما في ظل انتشار أعمال العنف والانتحار وجرائم القتل الجماعي.