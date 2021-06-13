التشيكيتان كريتشيكوفا وسينياكوفا تتوجان بلقب زوجي السيدات لبطولة فرنسا المفتوحة

باريس-سانا

توجت التشيكيتان باربورا كريتشيكوفا وكاترينا سينياكوفا اليوم بلقب زوجي السيدات لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس “رولان غاروس”.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن كريتشيكوفا وسينياكوفا فازتا بلقب فئة الزوجي بعد تغلبهما في المباراة النهائية على الأمريكية بيثاني ماتيك ساندز والبولندية إيغا سواتيك بنتيجة 6-4 و6-2.

وباتت التشيكية كريتشيكوفا أول لاعبة منذ 21 عاماً وسابع لاعبة على مر التاريخ تجمع بين لقبي فردي وزوجي السيدات في رولان غاروس حيث حصدت أمس لقب الفردي في ثاني بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.