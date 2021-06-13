إصابة عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) باستهداف آلية لهم في ناحية مركدا بريف الحسكة الجنوبي

الحسكة-سانا

تواصلت عمليات استهداف تحركات وآليات ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية رداً على ممارساتها بحق الأهالي والتعاون مع الاحتلال الأمريكي لسرقة الثروات الوطنية السورية.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن عدداً من مسلحي ميليشيا “قسد” أصيبوا بجروح ووقعت أضرار مادية كبيرة بالسيارة التي كانت تقلهم على أحد طرق ناحية مركدا بريف الحسكة الجنوبي وذلك جراء هجوم نفذته الفصائل الشعبية بعبوة ناسفة.

وقتل أمس مسلح وأصيب آخر من ميليشيا “قسد” في هجوم قرب قرية أم حجيرة في ريف مدينة الحسكة الشرقي.