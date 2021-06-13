هندسة الحب… رواية روسية مترجمة ترصد تفاصيل من الزمن الراهن في أوكرانيا

دمشق-سانا

ترصد رواية “ربيع من أجل المندوب.. هندسة الحب” للروائي مكسيم أدولفوفتش زامشيف صوراً من الحياة الاجتماعية العامة في أوكرانيا خلال الزمن الحالي عبر العلاقات المعقدة بين شخوصها كما ترصد الأحداث التي مرت بها تلك البلاد من وجهة نظر الروائي عبر أبطال عمله الذين يعملون في مواقع مهمة سياسية وإعلامية مسموعة ومرئية.

بطل الرواية الصحفي الروسي يوري جروموف الذي يسافر إلى كييف لإجراء لقاء مع شخصية غامضة ولديه معلومات حول الأسباب الحقيقية للأحداث التي شهدتها البلاد منذ عام 2014 يقع في علاقة حب عاصفة تتداخل مع عمله الإعلامي لتمضي الرواية في سرد أحداث واقعية وأخرى مبتكرة بأسلوب جذاب.

ويرى مترجم الرواية أحمد ناصر أن العمل الذي أطلق عليه مؤلفه هندسة الحب يحمل بين طياته أيضاً هندسة اللغة والبناء الروائي من خلال ما فيها من تجديد وإبداع في الجانبين المذكورين مشيراً إلى أنها وصفة أدبية رائعة سبكت مقاديرها بميزان ذهب دقيق.

ويشير المترجم إلى نقله لجمل لغوية ومفردات من صميم البيئة الأوكرانية بغية تلاقح الأفكار والمعاني المجازية إضافة إلى ما فيها من متعة فنية عالية وغنى معرفي.

يذكر أن مؤلف الرواية زامشيف من مواليد موسكو 1972 درس في معهد غوركي الأدبي وفي مدرسة جيسين للموسيقا عمل لسنوات عدة في الصحافة الروسية كما شغل مناصب عدة في اتحاد كتاب روسيا وترجمت أعماله إلى 15 لغة أجنبية من مجموعاته الشعرية “الحنين إلى الأصالة” و”راحة اليد”.

أما المترجم ناصر فهو كاتب ومترجم “من أعماله المترجمة (الغجر) و(مغامرات نغونغا)”.

بلال أحمد