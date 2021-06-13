اختتام بطولة كأس الجمهورية للملاكمة للرجال

دمشق-سانا

اختتمت بطولة كأس الجمهورية للملاكمة لفئة الرجال التي أقامها اتحاد اللعبة في مدينة الجلاء الرياضية بمشاركة 62 لاعباً مثلوا معظم المحافظات وهيئات الشرطة والجيش والطلبة.

وفاز ببطولة الأوزان ورد علي وحسين المصري ومحمد خير مستت وليث مثلج وأحمد غصون ويحيى طه وعلاء الدين غصون بأوزان 49 و52 و64 و69 و75 و81 و91 كغ بينما فاز لاعب القنيطرة محمد ارنب بوزن 56 كغ وأحمد سرية بوزن فوق 91 كغ.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي لفت أمين سر اتحاد الملاكمة محمود سلوم إلى قوة المنافسات التي شهدتها البطولة في جميع النزالات والتي بلغ عددها 52 نزالاً إضافة إلى المستويات المهارية الملفتة التي قدمها اللاعبون.

وخلال مشاركته بالبطولة حقق منتخب السويداء بالملاكمة ميدالية فضية وأخرى برونزية حيث جاءت الفضية عبر حيان الغجري بوزن 52 كغ والبرونزية للاعب سامر زين الدين بوزن 60 كغ.

وأشار عضو اللجنة الفنية للملاكمة في السويداء مالك درويش إلى أن النتائج المحققة جيدة وكان بمقدور اللاعبين إحراز نتائج أفضل لافتاً إلى أن البطولة حققت نجاحاً تنظيمياً وتحكيمياً.