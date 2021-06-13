إكثار بذار درعا يبدأ استلام محصول القمح من الفلاحين المتعاقدين

درعا-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في درعا اليوم استلام محصول القمح من الفلاحين المتعاقدين للموسم الزراعي 2020-2021.

مدير الفرع المهندس غازي الناصيف ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عمليات التسويق تسير بوتيرة جيدة ودون أي تأخير ووفق جملة من الإجراءات و التسهيلات لجهة تسريع عمليات التسويق والاستلام ودفع الثمن التشجيعي مبيناً أن الفرع يدفع للفلاحين المسوقين إنتاجهم أجور نقل المحصول من حقولهم إلى مركز التسويق.

وأضاف أن لدى الفرع اعتماداً كافياً لصرف قيم محصول القمح المسوق إلى الفرع لدى فرع المصرف الزراعي التعاوني بإزرع .

ويسعى الفرع لتنفيذ خطة الموسم الحالي عبر استلام 17 ألف طن من بذار القمح .