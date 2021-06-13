السورية للتجارة في السويداء تطرح كميات من الزيت النباتي بسعر 6550 ليرة لليتر الواحد

السويداء-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء طرح كميات من الزيت النباتي في صالاته بسعر 6550 ليرة لليتر الواحد.

وذكر مدير فرع المؤسسة مأمون أبو حسون في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الكميات المطروحة حالياً نحو 3 آلاف ليتر ويجري بيعها بموجب البطاقة الأسرية مبيناً أن المادة متوافرة حالياً بنحو 30 صالة بمختلف مناطق المحافظة.

ولفت المهندس أبو حسون إلى استمرار الفرع بتوفير مادة السمنة بعبوات 4 و8 و16 كيلو غراما بأسعار مخفضة عن السوق بهدف التدخل الإيجابي إضافة إلى الاستمرار بتوفير مادة السكر حالياً عبر البطاقة الإلكترونية.

وكان فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء استجر مطلع الشهر الحالي كمية 15 طناً من مادة السكر.