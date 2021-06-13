فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من ثلاثة ملايين و803 آلاف شخص حول العالم

عواصم-سانا

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من ثلاثة ملايين و803 آلاف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 176228232 إصابة وإجمالي الوفيات إلى3803547 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس160228887 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 614982 حالة وفاة من أصل 34312504 إصابات تليها الهند مع تسجيل 367577 حالة وفاة من أصل 28996949 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 484350 حالة وفاة من أصل 17301220 إصابة.