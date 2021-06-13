غريس.. ممرضة آلية للتفاعل مع كبار السن ومرضى كورونا

واشنطن-سانا

طورت شركة “هانسون روبوتيكس” ومقرها هونغ كونغ نموذجاً أولياً جديداً مصمماً للتفاعل مع كبار السن والأشخاص الذين تم عزلهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية كشف صانعو الروبوت “صوفيا” الشبيهة بالإنسان أن الروبوت الجديد الذي يستهدف سوق الرعاية الصحية هو لامرأة أيضا ويسمى “غريس” حيث ترتدي زي الممرضة الأزرق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الروبوت الذي لا يزال سعره غير واضح يستخدم الذكاء الاصطناعي لتشخيص المرض ويمكنه التحدث باللغة الإنكليزية والماندرين والكانتونية.

وقالت الروبوت غريس لرويترز وهي تقف بجانب الروبوت صوفيا “يمكنني زيارة الناس وإضفاء البهجة على يومهم بالتحفيز الاجتماعي ويمكنني أيضاً إجراء علاج بالكلام وأخذ قراءات حيوية ومساعدة مقدمي الرعاية الصحية”.

وقال المؤسس ديفيد هانسون إن تشابه غريس مع اختصاصي الرعاية الصحية والقدرة على التفاعل الاجتماعي يهدف إلى تخفيف عبء موظفي المستشفيات في الخطوط الأمامية خلال الوباء لافتاً إلى أن المظهر الشبيه بالبشر يسهل الثقة والمشاركة الطبيعية مع البشر وجهاً لوجه مبيناً أنه يمكن لـ “غريس” محاكاة أكثر من 48 عضلة وجه رئيسية مع سلوك مريح مصمم ليبدو قليلاً مثل شخصيات الرسوم المتحركة وغالباً ما يكون مزيجاً من الأساليب الآسيوية والغربية.

ويأتي إطلاق “غريس” في الوقت الذي جعل التأثير العالمي لفيروس كورونا الحاجة ملحة لروبوتات بشرية حيث أن جميع الأشخاص كانوا يلتزمون منازلهم جراء عمليات الإغلاق المفروضة بسبب كوفيد 19 ما جعل الكثير منهم يتأثرون بأفكار سلبية.

ويذكر أن صوفيا هي روبوت شبيه بالبشر صممته شركة “هانسون روبوتيكس” كي تتعلم وتتأقلم مع السلوك البشري وتصرفاته وجرى تشغيله في 19 نيسان من عام 2015.