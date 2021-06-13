غوتيريش وجونسون يناقشان مواجهة جائحة كورونا وقضايا البيئة

لندن-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال لقائهما في بريطانيا اليوم ضرورة الالتزام بتخفيض معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافحة جائحة كورونا.

وأفاد مكتب رئيس الحكومة البريطانية في بيان نقلته وكالة تاس بأن جونسون وغوتيريش بحثا على هامش قمة مجموعة السبع الكبرى المنعقدة في مدينة كاربس باي بمقاطعة كورنوال البريطانية خططا لإجراء المؤتمر الـ 26 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي والذي ستستضيفه بريطانيا لاحقاً خلال العام الجاري.

وتابع البيان أن الطرفين “اتفقا على ضرورة أن تكثف الدول جهودها وتأخذ على عاتقها التزامات طموحة بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتخلي مرحلياً عن استخدام الفحم”.

وذكر البيان أن جونسون رحب خلال لقائه مع غوتيريس بقرار جمعية الصحة العالمية بحث وضع معاهدة بشأن استعداد دول العالم لمواجهة جائحات جديدة محتملة بعد كورونا في وقت لاحق من هذه السنة.

ويتوقع أن تعقد جمعية الصحة العالمية في تشرين الثاني المقبل اجتماعاً خاصاً لبحث جدوى وضع المعاهدة المذكورة وذلك بعد قرار بهذا الشأن اتخذه المشاركون في الجلسة الـ 74 السنوية للجمعية والتي عقدت في جنيف من الـ 24 إلى الـ 31 من أيار الماضي.