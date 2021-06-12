قصص قصيرة للأطفال تعتمد على الخيال… جديد ثائر زين الدين

دمشق-سانا

أربعة كتيبات صغيرة ترجمة الدكتور ثائر زين الدين وهي من تأليف فلاديمير سوتييف تضمنت قصصاً قصيرة للأطفال تذهب إلى تنمية التعاون والمحبة عند الأطفال وتعتمد على الخيال بشكل كامل.

وجاءت القصة الأولى بعنوان “القطة المشاكسة” التي حاورتها الفتاة ورسمت لها متطلباتها وما تحبه مبينة الأشياء التي تسعى إليها القطة إلى أن وصلت إلى نهايتها فرسمت لها كلباً لتنهزم ويبين الكاتب في قصته ما تتأثر به القطة سلباً وإيجاباً ليكون الطفل على دراية بذلك.

أما في قصة “قارب الأرنب” فقد أطلقه صاحبه الطفل في البحر والأرنب فيه وتضمن في رحلته العصفور والبطة والضفدع ثم جاءت السمكة ثم غرق القارب وعاد الأرنب إلى صاحبه الذي وعد بصناعة قارب آخر وهي قصة تسعى إلى معرفة خيال الطفل بالبحر وبعض الحيوانات الأليفة.

أما قصة “في الربيع” التي تسعى ليعرف الطفل الفرق بين الشتاء والربيع من خلال تمثال الثلج الذي كان يشكل فزاعة تحرس الأرض فذاب في الربيع ثم استبدله الأطفال بفزاعة خشبية تحكي الأرض من الغربان.

وجاءت قصة “الفأر وقلم الرصاص” ليبين الكاتب الأسس الحياتية التي يعيشها الفأر ودور قلم الرصاص من خلال حوارية خيالية بينه وبين الفأر بأسلوب شائق ومعبر.

جاءت القصص التي رسم معانيها المؤلف ذاته فلاديمير سوتييف في تشابه لمضامين المعنى وبراعة في الأداء وحركة الحدث.