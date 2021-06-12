ويلز تتعادل مع سويسرا 1-1

باكو-سانا

هز المهاجم كيفر مور الشباك بضربة رأس من فرصة نادرة ليمنح ويلز التعادل 1-1 مع سويسرا في المجموعة الأولى ببطولة أوروبا لكرة القدم بالأستاد الأولمبي في باكو اليوم.

وتتصدر إيطاليا المجموعة بعد انتصارها الكبير 3-صفر على تركيا في افتتاح البطولة أمس وستستضيف سويسرا في روما الأربعاء المقبل.

وحول مور الذي أنقذ الحارس يان سومر فرصة منه في الشوط الأول ركلة ركنية من جو موريل بضربة رأس داخل المرمى في الدقيقة الـ 740 وكان بريل إمبولو تقدم لسويسرا عندما أظهر قوته البدنية ليتفوق على المدافع كونور روبرتس ويضع الكرة بضربة رأس من ركلة ركنية في المرمى بعد الاستراحة.

وألغى حكم الفيديو المساعد هدفاً ثانياً لسويسرا عبر ماريو غافرانوفيتش بداعي التسلل.

وستبقى ويلز في أذربيجان لمواجهة تركيا الأربعاء المقبل.