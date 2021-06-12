معرض (سيريا هاي تك) ينطلق الاثنين المقبل

دمشق–سانا

ينطلق يوم الاثنين المقبل معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هاي تك” بنسخته السابعة على أرض مدينة المعارض بدمشق بهدف تنشيط قطاع المعلوماتية والاتصالات والتحول الرقمي في سورية.

وذكرت المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات في بيان صحفي تلقت سانا نسخة منه أن عدد الأجنحة المشاركة في المعرض الذي يستمر حتى 18 الجاري وصل إلى 60 جناحاً تمثل 340 علامة تجارية من 35 دولة مبينة أن المعرض يعد ملتقى معلوماتياً مهماً وفرصة للاطلاع على أحدث التطبيقات والتقنيات المستخدمة في مجال المعلوماتية والمدن الذكية والحكومة الإلكترونية ويشكل منبراً مهماً لتبادل الخبرات بين عدد من الأكاديميين والمؤسسات التعليمية ويتضمن محاضرات علمية وأكاديمية.

وأشارت المجموعة إلى أن المعرض سيتيح الفرصة لصانعي التقنيات والبرمجيات وموردي الحواسيب وملحقاتها والعاملين في نظم الاتصالات ومعداتها عرض منتجاتهم وخدماتهم وآخر ما توصلت له التكنولوجيا في هذا المجال موضحةً أنه تمت دعوة كل المعنيين بقطاع المعلوماتية والاتصالات والجامعات الحكومية والخاصة والمصارف العامة والخاصة وهيئات البحث العلمي.

نور يوسف