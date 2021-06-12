منظمة التجارة العالمية: نشوب حرب تجارية بين لندن وبروكسل سيكون مكلفاً للطرفين

جنيف-سانا

أعربت مديرة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا عن أملها في عدم نشوب حرب تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على خلفية اتفاقية إدارة التجارة مع إيرلندا الشمالية بموجب اتفاق بريكست والتي تمت المصادقة عليها نيسان الماضي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن إيويالا قولها اليوم: إنه “في ظل كل الفرص المتاحة للحوار سأكون مندهشة قليلاً إذا انتهى المطاف بحرب تجارية بينهما”.

وأوضحت إيويالا أنه “أمر مكلف للغاية للطرفين وهذا ما لا يحتاجه العالم الآن”.

وكان الاتحاد الأوروبي طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت سابق اليوم بضرورة تنفيذ الاتفاق الذي وقعه لخروج بلاده من الاتحاد بشكل كامل.

يشار إلى أن جونسون أجل بشكل منفرد تنفيذ بعض بنود بروتوكول إيرلندا الشمالية ضمن اتفاق بريكست وهو ما لاقى معارضة من دول الاتحاد الأوروبي.