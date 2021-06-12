SCS-NET

بريطانيا تسجل 7738 إصابة جديدة بكورونا.. و1723 إصابة في إيطاليا

2021-06-12

روما-سانا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 1723 إصابة جديدة و52 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ أربعة ملايين و243482 إصابة منذ انتشار الوباء بينما بلغ إجمالي الوفيات 126976حالة.

وتأتي إيطاليا في المركز الثامن بقائمة الدول المتضررة من جراء فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا وبريطانيا.

فيما سجلت بريطانيا 7738 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات حكومية بريطانية أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ حتى الآن أربعة ملايين و558682 إصابة بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 127896 حالة.

انظر ايضاً

1077 إصابة جديدة و16 وفاة بفيروس كورونا في السعودية

الرياض-سانا سجلت السعودية 1077 إصابة جديدة و16 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved