الاتحاد الأوروبي يطالب بريطانيا بتنفيذ كامل لبريكست

بروكسل–سانا

طالب الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم بضرورة تنفيذ الاتفاق الذي وقعه لخروج بلاده من الاتحاد بشكل كامل.

ونقلت رويترز عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قولها خلال اجتماع مع جونسون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: إن “اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في إيرلندا واتفاقية بريكست أمران أساسيان يجب على الجميع تنفيذهما”.

وأشارت فون دير لاين إلى أن هناك وحدة تامة داخل الاتحاد الأوروبي إزاء هذا الشأن لافتة إلى أن حكومة جونسون والاتحاد الأوروبي اتفقتا على بريكست ووقعتا عليه ويجب الالتزام به.

بدوره قال جونسون: إنه “ملتزم بإيجاد حلول عملية لخروج بريطانيا من الاتحاد في إطار بروتوكول إيرلندا الشمالية”.

وكان جونسون أجل بشكل منفرد تنفيذ بعض بنود بروتوكول إيرلندا الشمالية ضمن اتفاق بريكست وهو ما لاقى معارضة من دول الاتحاد الأوروبي.