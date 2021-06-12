فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية في العاصمة الروسية لاحتواء تزايد الإصابات بكورونا

موسكو-سانا

مددت سلطات العاصمة الروسية موسكو أيام العطل من الـ 15 إلى الـ 19 من حزيران الحالي وقررت اعتماد إجراءات احترازية عدة بعد ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين وقع أمراً يقضى بتمديد أيام العطل في موسكو من الـ 15 إلى الـ 19 من حزيران الحالي مع الاحتفاظ بأجور الموظفين وتعليق عمل غرف ألعاب الأطفال وصالات الطعام في مراكز التسوق ابتداءً من الـ 13 وحتى الـ 20 من حزيران وإغلاق المقاهي والحانات والمطاعم والنوادي من الساعة الـ 11 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً.

وقال سوبيانين: إن “عطلة نهاية الأسبوع الطويلة ستساعد في التعامل مع تزايد الإصابات فقط إذا كان الجميع حذرين للغاية هذه الأيام”.

وأشار سوبيانين إلى أنه سيتم إغلاق الملاعب الرياضية والمرافق الترفيهية في حدائق المدينة الكبيرة والمناطق الطبيعية على أن يتمكن الزائر من المشي فيها فقط.

وأوضح سوبيانين أن بداية موسم الصيف أدت إلى زيادة تدفق السياح بشكل كبير ونشاط سكان المدينة أنفسهم ولذلك تغيرت الذروة الوبائية الموسمية من أيار إلى حزيران مع تزايد عدد الحالات التي تم تشخيصها.

وأوصى عمدة موسكو أصحاب العمل بنقل 30 بالمئة على الأقل من الموظفين إلى العمل عن بعد اعتباراً من الـ 13 من حزيران وخاصة كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً والمواطنين المصابين بأمراض مزمنة ولم يتم تطعيمهم بعد.

وسجلت روسيا اليوم 13510 إصابات جديدة بالفيروس ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 5193964 إصابة.

وكان لموسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات المسجلة خلال الساعات الماضية حيث بلغ 6701 إصابة و67 وفاة.