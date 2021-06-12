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إصابة 13 شخصاً على الأقل في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

2021-06-12

واشنطن-سانا

أصيب 13 شخصا على الأقل اليوم في إطلاق نار بمدينة اوستن في ولاية تكساس الأمريكية.

ونقلت رويترز عن قائد شرطة أوستن بالإنابة جوزيف تشاكون قوله في بيان إن “اثنين من بين المصابين في حالة صحية حرجة” دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الحادث.

وجاء إطلاق النار بعد ساعات من مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين في حادث مماثل وقع في مدينة سافانا بولاية جورجيا الأمريكية.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة حيازة سلاح ناري برعاية القانون كإحدى مفرزات الليبرالية الحديثة التي تعطي الفرد حرية منفلتة من أي ضوابط والتي تهدد المجتمع الأمريكي والأسرة ولا سيما في ظل انتشار أعمال العنف والانتحار وجرائم القتل الجماعي.

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