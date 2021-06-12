إيران: على إدارة بايدن التخلي عن نهج ترامب في ممارسة الضغوط

طهران-سانا

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للتخلي عن النهج الذي اتبعته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب والمتمثل بممارسة الضغوط القصوى على إيران بعد أن آلت إلى الفشل.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن خطيب زادة قوله في تغريدة على موقع تويتر إن “شطب الإدارة الأميركية بعض الأسماء انتقائياً من لائحة الحظر المفروض على إيران ليس مرتبطاً بالمفاوضات النووية ولا يمكن النظر له كرسالة على حسن النوايا وخاصة حينما يترافق مع تجديد الإرهاب الاقتصادي”.

وأضاف خطيب زادة إن “على بايدن بدلاً من السير على خطا ترامب التخلي عن هذه الضغوط عبر الرفع المؤثر لإجراءات الحظر بالشكل الذي يمكن التحقق منه”.

وفي سياق متصل اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية رئيس فريق التفاوض الإيراني في فيينا عباس عراقجي أن الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن وسط تفشي كورونا “جريمة ضد الإنسانية”.

وقال عراقجي فى حسابه على موقع تويتر “رحل ترامب لكن عقوباته غير القانونية مازالت قائمة.. ولذلك لا داعي لدموع التماسيح من بعض المسؤولين في إدارة بايدن مع استمرار الجهود الأمريكية لفرض المعاناة على 82 مليون إيراني”.