أول سفينة سورية مصنعة بخبرات وطنية.. تعويم (فرح ستار) في ميناء بانياس- فيديو

طرطوس-سانا

تم في ميناء مدينة بانياس بمحافظة طرطوس اليوم تعويم السفينة “فرح ستار” وهي أول سفينة سورية مصنعة بخبرات وطنية وسط حضور رسمي وشعبي كبير.

عملية تصنيع السفينة تمت في ميناء مدينة بانياس بالكامل حسبما أكده القبطان خليل بهلوان في حديثه مع مراسلة سانا موضحاً أن التعويم تم بعد استكمال العمليات الرئيسية في بنائها على البر لافتاً إلى أن تعويم السفينة وإنزالها إلى الماء جاء باستخدام مزلقين صنعا أيضاً بخبرات وطنية وبمواصفات عالمية لافتاً إلى أنه ستستكمل عمليات تركيب الأجهزة والشبكات اللازمة للإبحار.

وتصل حمولة السفينة إلى 567 طناً وطولها 35 متراً وعرضها 8.10 أمتار ومزودة بمحركين استطاعة كل محرك 750 حصاناً.

محافظ طرطوس صفوان أبوسعدى بين في تصريح للصحفيين أنه تم تدشين سفينة فرح ستار المصنوعة بإياد وطنية في محافظة طرطوس عبر فريق من العاملين والمختصين الذين بذلوا جهودا كبيرة لإتمام عملية التصنيع رغم كل الصعوبات لافتاً إلى أنه سيتم تقديم الدعم اللازم لهذا الفريق ليتمكن من صناعة سفن أكبر وبحمولات أعلى حيث تكون هذه الصناعة رافدا للاقتصاد الوطني.

منذر رمضان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين بطرطوس قال في تصريح مماثل.. نحن اليوم أمام سفينة صنعت في سورية بالكامل في تأكيد على قدرة الصناعة السورية على تجاوز تبعات الحصار من الدول المعادية بحق الشعب السوري.

وتحمل السفينة خزانات وقود تكفي للإبحار مدة شهر كامل دون الحاجة للتزود بالوقود إضافة إلى عنبر بحمولة 14 حاوية “20 قدماً” كما أنها قادرة على تحميل 300 طن قمح أو شعير وكذلك 490 طن إسمنت وهي مجهزة للإبحار الدولي بسرعة 14 عقدة.

حضر الفعالية أمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد حسين ورئيس مجلس مدينة بانياس المهندس بشار حمزة ورئيس مجلس مدينة طرطوس القاضي محمد زين وفعاليات شعبية ومحلية من اهالي مدينة بانياس وريفها.

غرام محمد